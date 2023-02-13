6 лет колонии грозит иностранцам за незаконное пересечение границы в Псковской области

15:56, 13 февраля 2023, ПАИ

В Псковской области за незаконное пересечение государственной границы России задержаны пять выходцев из Юго-Западной Азии и два уроженца Северной Африки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

Иностранцы незаконно прибыли в Россию без действительных документов на право пересечения государственной границы страны.

В связи с этим возбуждены и расследуются два уголовных дела по части 3 статьи 322 УК России. Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.