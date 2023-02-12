Россияне стали покупать японские машины с пробегом чаще

18:26, 13 февраля 2023, ПАИ

Поставки японских машин с пробегом в России выросли на 32 % за 2022 год, сообщает официальный представитель Японской ассоциации экспортёров подержанных автомобилей (JUMVEA).

По данным JUMVEA, всего в прошлом году в РФ было поставлено более 213,5 тыс. машин с пробегом из Японии. «Наибольшим спросом пользуются внедорожники, такие как Toyota Land Cruiser, — сообщил представитель ассоциации. — Нам трудно ответить на вопрос о причинах роста спроса в России на японские подержанные машины. Не исключено, что это связано с их в целом хорошим техническим состоянием и малым пробегом».

При этом в настоящее время, по данным сотрудника JUMVEA, объёмы поставок японских подержанных машин в Россию стали сокращаться. Он отказался высказывать предположения о причинах падения продаж.

Поставки подержанных машин стали в 2022 году движущей силой японского экспорта в Россию, объём которого в целом сократился почти на 30 % под влиянием торговых санкций против РФ, сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС на условиях анонимности японский эксперт. В частности, рухнули поставки новых японских автомобилей, прекратилась их сборка на предприятиях японских компаний внутри России.

Эти потери в какой-то мере компенсировались поставками подержанных машин, чему способствовали хорошая работа порта Владивосток и падение курса иены по отношению к доллару и евро, отметил источник.

Из-за нехватки полупроводников при производстве новых автомобилей их поставки на рынок в самой Японии идут с большим запозданием, и в результате цены на машины с пробегом в 2022 году вышли в стране на самый высокий уровень в истории. Они продавались в среднем на 21 % дороже, чем в предыдущем году, сообщала ведущая деловая газета страны Nikkei. Одновременно из-за задержек с поставками новых машин число автомобилей с пробегом сократилось в 2022 году на японском рынке на 6,3 % по сравнению с уровнем предыдущего года.