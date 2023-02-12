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Политика

Мишустин организовал комиссию по вопросам развития БАС

Мишустин образовал правительственную комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем (БАС), передают корреспонденты ТАСС.

Согласно положению, комиссия — это постоянно действующий орган власти, который будет координировать различные ведомства, а также взаимодействовать с отраслевым сообществом насчёт разработки и реализации основных направлений госполитики в сфере развития беспилотных авиасистем в РФ, в том числе в области научной, научно-технической и инновационной деятельности.

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