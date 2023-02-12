Польша не удовлетворена новым пакетом санкций против России

19:51, 13 февраля 2023, ПАИ

Польша разочарована предварительным проектом десятого пакета санкций ЕС в отношении России, сообщила польская радиостанция RMF со ссылкой на посла Польши в ЕС Анджея Садося.

По его словам, содержание проекта «ниже польских ожиданий», так как в нём не предусмотрены санкции в отношении Росатома, нет запрета импорта российских алмазов и исключения «Газпрома» из системы Upstream Emission Reduction, которая предусматривает торговлю сертификатами на выбросы при добыче углеводородов.