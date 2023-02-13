На склонах Псково-Печерского монастыря установили предупреждающие маячки

21:33, 13 февраля 2023, ПАИ

На склонах Псково-Печерского монастыря учёные установили маячки, чтобы предупредить движение грунта и оползневые процессы, сообщили в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове и Псковской области».

Работа по укреплению склонов монастыря ведётся с 2019 года. Выявлены и устранены многие проблемы. Укреплены Петровский бастион и склоны Святой горки. Произведено осушение крепостного рва вокруг стен монастыря. Это одна из мер, которая способствовала стабилизации склонов. Выявлены процессы, которые могут оказать влияние на дестабилизацию склонов, способствовать изменению микроклимата пещер.

На основе химических проб грунта, вынутого при прохождении слоя, в лабораторных условиях моделируют состояние и состав склонов на глубине 20-30 метров.

Применены современные методы изучения динамики развития оползневых процессов с помощью датчиков. Данная методика была опробована при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Удалось выявить все потенциальные зоны с оползневыми процессами. Результаты изысканий легли в основу масштабных работ.