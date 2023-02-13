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Команда областного УФСИН «Динамо» — победитель чемпионата Пскова по мини-футболу

Фото предоставлено УФСИН

Сборная команда областного УФСИН «Динамо» — победитель чемпионата Пскова по мини-футболу среди команд Первой лиги, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В минувшие выходные в областной столице состоялся финал среди команд Первой лиги на чемпионате города Пскова по мини-футболу сезона 2022–2023 годов. Триумфатором турнира стала сборная УФСИН России по Псковской области, одержавшая победу над представителями Псковского государственного университета со счётом 4:2. 

Фото предоставлено УФСИН

В ежегодном спортивном мероприятии приняли участие шесть команд. Первые матчи стартовали в начале декабря прошлого года, финал был запланирован на февраль 2023-го. Борьба за лидерство проходила в несколько этапов. На первом этапе соперники соревновались в два круга (каждый с каждым по два раза). Путёвку во второй получили четыре лучшие команды, которые сыграли ещё один, третий круг. Матчи проходили в зале спортивного комплекса «Писковичи».

Фото предоставлено УФСИН

Команда «Динамо», состоящая из сотрудников уголовно-исполнительной системы области, успешно преодолела все игровые испытания, проявив невероятное спортивное упорство в финальной встрече с командой ПсковГУ.

Фото предоставлено УФСИН

«Мы сражались до последней секунды, так как понимали, что шли к победе два месяца. Это непростой, но очень интересный игровой путь, очень достойные и сильные соперники. За это время команда пережила столько чувств и эмоций, что словами передать сложно. Каждый раз, выходя на очередной матч, мы понимали, что должны сработать на результат. У нас это получилось», — поделились впечатлениями футболисты сборной УФСИН.

Результат действительно оказался внушительным. Помимо общекомандной победы, сразу два игрока «Динамо» признаны лучшими по итогам игрового сезона. Сотрудник СИЗО-1 Никита Шибко отмечен в номинации «Лучший защитник», а Никита Щербаков, проходящий службу в ИК-4, признан лучшим нападающим.

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Команда областного УФСИН «Динамо» — победитель чемпионата Пскова по мини-футболу

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