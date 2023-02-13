Россияне могут не рассчитывать на получение многократной визы

22:25, 13 февраля 2023, ПАИ

Россияне всё ещё могут подавать документы на выдачу шенгенской визы, но на получение многократной визы рассчитывать не стоит. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии.

В сообщении отмечается, что документы на получение визы из 27 стран шенгенской зоны сейчас принимают только визовые центры Италии, Испании, Франции, Греции, Венгрии, Швейцарии, Словении и Хорватии.

Визы на два-три года дают редко и только узкому кругу людей. Большинству путешественников оформляют визы на срок поездки или до полугода, уточнил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон», вице-президент Альянса турагентств Алексан Мкртчян.