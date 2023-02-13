Россияне могут не рассчитывать на получение многократной визы
Россияне всё ещё могут подавать документы на выдачу шенгенской визы, но на получение многократной визы рассчитывать не стоит. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии.
В сообщении отмечается, что документы на получение визы из 27 стран шенгенской зоны сейчас принимают только визовые центры Италии, Испании, Франции, Греции, Венгрии, Швейцарии, Словении и Хорватии.
Визы на два-три года дают редко и только узкому кругу людей. Большинству путешественников оформляют визы на срок поездки или до полугода, уточнил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон», вице-президент Альянса турагентств Алексан Мкртчян.
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