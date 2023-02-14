Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Более 700 новых рабочих мест создано в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу со своим заместителем Нинель Салагаевой, темой которой стала реализация индивидуальной программы социально-экономического развития. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Нинель Салагаева доложила об итогах ИПСЭР за три года ее реализации. Благодаря федеральной поддержке удалось достичь поставленных целей и превзойти их. Так, создано более 720 новых постоянных рабочих мест при плановом показателе порядка 440 мест. Привлечено в общей сложности 21,3 млрд рублей инвестиций.

Поддержка оказана малому и среднему бизнесу — микрофинансовая организация Псковской области была докапитализирована на 200 млн рублей, что позволило реализовать около 70 инвестиционных проектов. В рамках еще одного направления ИПСЭР поддержка коснулась сельхозпроизводителей — субсидированы расходы предприятий на закупку около 2 тысяч голов племенного скота при реализации крупных инвестпроектов.

С 2020 года на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» ведется строительство необходимой инженерной инфраструктуры согласно перечню объектов, утвержденному Минэкономразвития России. Все это поспособствовало открытию новых предприятий.

В 2023 году, как отметила вице-губернатор, продолжится развитие инфраструктуры ОЭЗ «Моглино», строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, а также будет дополнительно докапитализирована региональная микрофинансовая организация. На это будет направлено более 1 млрд рублей федеральных средств при региональном софинансировании. 

Михаил Ведерников положительно оценил реализацию ИПСЭР и добавил, что результаты — конкретные проекты, новые рабочие места. Все мероприятия направлены на поддержку бизнеса по различным направлениям, что положительно сказывается на экономике региона. Глава региона поручил контролировать процесс реализации проектов, чтобы, как и в прошлые годы, все было выполнено в полном объеме и в установленные сроки.

«Это очень действенный и важный инструмент федеральной поддержки для нашего региона», — отметил в завершение губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 февраля 2023

Более 700 новых рабочих мест создано в Псковской области
13 февраля 2023

Как определить качество воды, обсудят на радио «Серебряный дождь»
13 февраля 2023

Псковская область по качеству жизни обогнала Вологду и Карелию
10 февраля 2023

Оплата покупок телефоном доступна псковичам на трех тысячах терминалов Сбера
09 февраля 2023

Кабмин увеличил компенсацию за транспортировку промпродукции
09 февраля 2023

Курс доллара поднялся до 73 рублей впервые с весны 2022 года
08 февраля 2023

Заключено инвестсоглашение о строительстве апарт-отеля в Печорах
08 февраля 2023

Более 140 млрд рублей начислили россиянам за год по программам лояльности

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...