Более 700 новых рабочих мест создано в Псковской области

08:20, 14 февраля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу со своим заместителем Нинель Салагаевой, темой которой стала реализация индивидуальной программы социально-экономического развития. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Нинель Салагаева доложила об итогах ИПСЭР за три года ее реализации. Благодаря федеральной поддержке удалось достичь поставленных целей и превзойти их. Так, создано более 720 новых постоянных рабочих мест при плановом показателе порядка 440 мест. Привлечено в общей сложности 21,3 млрд рублей инвестиций.

Поддержка оказана малому и среднему бизнесу — микрофинансовая организация Псковской области была докапитализирована на 200 млн рублей, что позволило реализовать около 70 инвестиционных проектов. В рамках еще одного направления ИПСЭР поддержка коснулась сельхозпроизводителей — субсидированы расходы предприятий на закупку около 2 тысяч голов племенного скота при реализации крупных инвестпроектов.

С 2020 года на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» ведется строительство необходимой инженерной инфраструктуры согласно перечню объектов, утвержденному Минэкономразвития России. Все это поспособствовало открытию новых предприятий.

В 2023 году, как отметила вице-губернатор, продолжится развитие инфраструктуры ОЭЗ «Моглино», строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, а также будет дополнительно докапитализирована региональная микрофинансовая организация. На это будет направлено более 1 млрд рублей федеральных средств при региональном софинансировании.

Михаил Ведерников положительно оценил реализацию ИПСЭР и добавил, что результаты — конкретные проекты, новые рабочие места. Все мероприятия направлены на поддержку бизнеса по различным направлениям, что положительно сказывается на экономике региона. Глава региона поручил контролировать процесс реализации проектов, чтобы, как и в прошлые годы, все было выполнено в полном объеме и в установленные сроки.

«Это очень действенный и важный инструмент федеральной поддержки для нашего региона», — отметил в завершение губернатор.