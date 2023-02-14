Представлен проект ремонта филиала Усвятского центра культуры

09:31, 14 февраля 2023, ПАИ

Капитальный ремонт филиала Усвятского районного центра культуры в деревне Церковище проведут в этом году в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Об этом в своём телеграм-канале сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

«С главой Усвятского района Дмитрием Петровым мы прорабатывали вопрос участия в нацпроекте «Культура». По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова были выполнены проектные работы, и сегодня я с радостью делюсь с вами эскизами», - написала Ольга Тимофеева.



Фото: Ольга Тимофеева



Фото: Ольга Тимофеева



Фото: Ольга Тимофеева



Фото: Ольга Тимофеева



Фото: Ольга Тимофеева









По её словам, планируется выполнить ремонт фасада здания, кровли, инженерных систем, а также помещений. Существующие декоративные наличники после очистки поверхности и окраски вернут на прежнее место.

Ольга Тимофеева подчеркнула, что за год в филиале районного центра культуры проходит более 80 мероприятий, а также работают четыре клубных формирования. В здании филиала расположен библиотечный отдел, там оформлен уголок крестьянского быта. Открыт детский клуб «Умелые руки».

«Уверена, после капремонта жители и гости волости будут с радостью посещать всевозможные мероприятия в современно оборудованном актовом зале и проводить свободное время в уютной библиотеке», - отметила председатель комитета.