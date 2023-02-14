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Политика

Международную и экономическую политику обсудят учёные в ПсковГУ

Научно-образовательный семинар Института США и Канады РАН «Глобальные вызовы XXI века» пройдет на площадке ПсковГУ 14-15 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Выступления исследователей будут посвящены различным аспектам современной международной и экономической политики, специфике развития постсоветского пространства. Семинар приурочен к 100-летию академика Георгия Арбатова.

Программа:

14 февраля 

- «Мозговые тресты» и их роль в процессе принятия внешнеполитических решений». Кандидат исторических наук, заместитель директора ИСКРАН по научно-организационным вопросам Ирина Модникова

- «Полицентричный мир и его конфронтационные оси». Доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, директор, главный научный сотрудник Отдела внутриполитических исследований ИСКРАН Валерий Гарбузов.

- «США в мировой экономике: вызовы и последствия глобализации». Доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник, руководитель научного направления, руководитель Отдела экономических исследований ИСКРАН Виктор Супян.

- «Формирование новой структуры международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Доктор политических наук, профессор, главный научный сотрудник Отдела внешнеполитических исследований ИСКРАН, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО (У) МИД РФ, чрезвычайный и полномочный посол РФ, заместитель министра иностранных дел РФ (1993-1996), чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Корея (1992-1993), чрезвычайный и полномочный посол РФ в Японии (1996-2003), чрезвычайный и полномочный посол РФ в Норвегии (2004-2006), ректор Дипломатической академии МИД РФ (2006-2010), главный редактор журнала «США – Канада: экономика, политика, культура» Александр Панов.

- «Постсоветское пространство: регионализация, кризисы, конфликты: Закавказье». Кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Отдела внешнеполитических исследований, руководитель Центра региональных проблем ИСКРАН Нана Гегелашвили.

- «Гендерный фактор в условиях глобализации». Доктор политических наук, профессор, главный научный сотрудник Отдела внутриполитических исследований, руководитель Центра социально-политических исследований ИСКРАН Надежда Шведова.

15 февраля

- «Феномен Дональда Трампа: уроки для США и всего мира». Доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, директор, главный научный сотрудник Отдела внутриполитических исследований ИСКРАН Валерий Гарбузов.

- «Итоги экономической политики Дж. Байдена (2021-2022)». Доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник, руководитель научного направления, руководитель Отдела экономических исследований ИСКРАН Виктор Супян.

- «Промежуточные выборы 2022 г. в США: итоги». Доктор политических наук, профессор, главный научный сотрудник Отдела внутриполитических исследований, руководитель Центра социально-политических исследований ИСКРАН Надежда Шведова.

- «Россия – Япония: проблемы территориального размежевания». Доктор политических наук, профессор, главный научный сотрудник Отдела внешнеполитических исследований ИСКРАН, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО (У) МИД РФ, чрезвычайный и полномочный посол РФ, заместитель министра иностранных дел РФ (1993-1996), чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Корея (1992-1993), чрезвычайный и полномочный посол РФ в Японии (1996-2003), чрезвычайный и полномочный посол РФ в Норвегии (2004-2006), ректор Дипломатической академии МИД РФ (2006-2010), главный редактор журнала «США – Канада: экономика, политика, культура» Александр Панов.

- «Постсоветское пространство: регионализация, кризисы, конфликты: Центральная Азия». Кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Отдела внешнеполитических исследований, руководитель Центра региональных проблем ИСКРАН Нана Гегелашвили.

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