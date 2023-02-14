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Политика

Инициативу районов о преобразовании в округа рассмотрит областное Собрание 21 февраля

Очередная, 19-я сессия областного Собрания депутатов состоится 21 февраля. Начнётся заседание в 14:00. Решение принял Совет законодательного органа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Необычное время обусловлено тем, что в этот же день президент Владимир Путин обратится к Федеральному собранию. Депутаты соберутся по окончании трансляции.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В повестку заседания включены 24 вопроса. Шесть из них – о преобразовании районов в муниципальные округа. Пыталовский, Струго-Красненский, Печорский, Опочецкий, Невельский и Красногородский районы выступили с инициативой о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления.

Комментируя предстоящее обсуждение пакета документов, поступившего в Собрание, спикер областного парламента Александр Котов отметил, что переход на одноуровневую систему местного самоуправления позволит сделать управленческую структуру более эффективной, освободит от отдельных бюрократических этапов и исключит возможность «перекидывания полномочий» с одного уровня на другой.

«На местах останутся работать структурные подразделения администрации создаваемого муниципального округа, у людей, проживающих на конкретных территориях, будет возможность точно так же, как и сейчас, обратиться в органы местного самоуправления с проблемами и просьбами, получить необходимую помощь», - отметил Александр Котов.

«Местное самоуправление не ликвидируется, - подчеркнул спикер, - оно остаётся на уровне муниципального района. Исчезает двухуровневая система, действовавшая на протяжении 20 лет. Сегодня сама жизнь и этот опыт двадцатилетний подталкивают нас к тому, чтобы реагировать на происходящие изменения. Мы видим, что не всегда этот опыт был удачным, понимаем, что сейчас с учётом особенностей наших регионов, нашей страны, может быть, целесообразнее вернуться к тому, что было прежде, к системе, которая исторически складывалась, формировалась в нашем обществе и работала, кстати, достаточно эффективно».

Председатель Собрания напомнил, что ещё в 2003 году на старте муниципальной реформы многие регионы обращались с просьбой дать возможность выбора между двухуровневой и одноуровневой системой с учётом особенностей территорий. Однако понятие муниципального округа появилось лишь в 2019 году.

Александр Котов особо обратил внимание, что преобразование районов происходит исключительно в рамках действующего законодательства. «Закон позволяет сегодня организовать одноуровневое местное самоуправление в зависимости от решений представительных органов муниципальных образований районных, городских и сельских поселений», - уточнил председатель областного Собрания.

По решению Совета Собрания главы муниципалитетов-инициаторов приглашены на заседание.

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