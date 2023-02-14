Главы псковских муниципалитетов участвуют в профильном форуме в Москве

15:47, 14 февраля 2023, ПАИ

Руководители четрырех муниципалитетов Псковской области отправились на общероссийский форум «Муниципальный диалог», который проводит Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

Кроме него, в работе форума принимают участие глава Пскова Борис Елкин, глава Усвятского района Дмитрий Петров и председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская.

Московская площадка собрала представителей 89 субъектов России. «Общаемся с коллегами по широкому спектру вопросов, касающихся эффестивной работ на уровне муниципального образования: взаимодействи с гражданами и поддержка их идей и предложений, проектная деятельность и работа с внебюджетными источниками финансирования, кадровая работа. Обсуждаем и берем на вооружени лучшие практики коллег, обмениваемся опытом, делимся идеями и наработками», - рассказал Дмитрий Быстров.