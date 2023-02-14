Центробанк составил портрет идеальной жертвы мошенников

17:08, 14 февраля 2023, ПАИ

Пострадать от мошенников может совершенно любой человек, независимо от возрастной категории и социального статуса, считают в Центробанке.

Банк России провел опрос, в результате которого выяснилось, что чаще всего жертвами мошенничества становятся мужчины, активно пользующиеся банковскими онлайн-сервисами, со средним уровнем образования и дохода, проживающие и работающие в городе, в возрасте от 25 до 44 лет, сообщает РИА ФАН.

Исследование показало, что 50,4 % случаев мошенничества приходится на долю мужчин и 49,6 % — на женщин. Сельские жители в разы меньше подвержены мошенничеству (25 %), нежели городские (75 %).