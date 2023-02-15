Экс-директор «Псковавиа» признан виновным в присвоении средств компании

09:48, 15 февраля 2023, ПАИ

Экс-гендиректор «Псковавиа» признан виновным в присвоении средств компании, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ФСБ России по Псковской области.

Он, используя свое служебное положение, давал распоряжения о включении его в приказы о начислении нерегламентированных ежемесячных премий и надбавок.

Приговором Псковского городского суда фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере) и приговорен к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Также в пользу ОАО «Псковавиа» взыскан причиненный преступлениями ущерб.

Приговор вступил в законную силу.