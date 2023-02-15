33 класса в псковских школах временно закрыли из-за ОРВИ

11:56, 15 февраля 2023, ПАИ

33 класса в 15 школах Псковской области закрыты в связи с заболеваемостью детей гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области. Также временно находятся на карантине дошкольное отделение Новосельской средней школы и две группы в двух детских садах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области с 6 по 12 февраля снизилась на 9,3 %, всего зарегистрировано 5498 случаев заражения. Недельные эпидпороги не превышены, отметили в управлении. Среди заболевших 56,7 % - дети до 14 лет.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в пяти муниципальных образованиях: Струго-Красненском, Себежском, Невельском, Дновском районах, а также в Пскове и Великих Луках.

В Пскове заболеваемость ОРВИ и гриппом, по сравнению с предыдущей неделей, увеличилась на 4,7 %. Зарегистрировано 2630 случаев, что выше недельного порогового уровня на 46,5 %.

Превышение эпидпорога в городе зарегистрировано у взрослых на 75,6 %.

По результатам лабораторных исследований в рамках мониторинга среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 77,3 %. Самым распространенным штаммом гриппа являлся грипп В – 81,6 %. Вирус гриппа А(H1N1)pdm2009 составил 11 %, грипп А несубтипированный – 7,3 %. Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии на прошедшей неделе выявлены РС-вирусы (9,2 %), риновирусы (4,9 %), аденовирусы (2,8 %), сезонные коронавирусы (2,8 %), вирусы парагриппа (1,4 %), метапневмовирусы (1,4 %).

Число пациентов с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, которые нуждаются в стационарном лечении, увеличилось за неделю на 39,7 % (81 человек, или 1,5 % от количества заболевших).