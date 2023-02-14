Облизбирком и Роскадастр подписали соглашение о взаимодействии

11:59, 15 февраля 2023, ПАИ

Состоялось подписание соглашения о взаимодействии Избирательной комиссии Псковской области и филиала ППК «Роскадастр». Об этом сообщается в Telegram-канале облизбиркома.

Кадастровая палата в 2023 году вошла в публично-правовую компанию «Роскадастр», и в связи с этим появилась необходимость обновить соглашение о взаимодействии.

Псковский филиал «Роскадастр» оказывает содействие облизбиркому в части проведения проверок достоверности сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, представленных кандидатами на выборные должности (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, супругами кандидатов).