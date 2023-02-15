Мужчина скончался на автобусной остановке в Пскове

13:13, 15 февраля 2023, ПАИ

Мужчина скончался на автобусной остановке в Пскове 15 февраля, пишет «КП-Псков» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области.

Утром мужчина находился на автобусной остановке, расположенной на Рижском проспекте. Как сообщили прохожие, он неожиданно почувствовал себя плохо. Находящиеся рядом псковичи вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался до приезда медиков.

Как уточнили в ведомстве, звонок о случившемся на телефон дежурной части поступил в 8:31.