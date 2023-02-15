Великолучанин попался на краже спиртных напитков

14:29, 15 февраля 2023, ПАИ

Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже спиртных напитков из магазина в Великих Луках 14 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания получил информацию, что в магазине на проспекте Гагарина сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 58-летнего мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства великолучанин передан сотрудникам полиции.