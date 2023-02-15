Совещание с политическими партиями провел облизбирком

15:50, 15 февраля 2023, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области провела первое в этом году совещание с представителями региональных отделений политических партий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облизбиркома.

На встрече обсудили предстоящие избирательные кампании, формирование участковых избирательных комиссий и резерва составов комиссий 2023-2028 годов, обновления в избирательном законодательстве.

На совещании с представителями региональных отделений политических партий к участникам обратился заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин. «Сегодня расширяются не только возможности избирательной системы, но и открываются новые перспективы для политических партий. Практика показала, что те, кто принимает новые возможности, — показывают по итогам результат. Так, партия пенсионеров получила мандат в Псковской городской Думе, «Партия Роста» — представительство в Собрании депутатов Плюсского района. Надеюсь, что сегодняшнее совещание, организованное избирательной комиссией, поможет максимально открыто провести электоральный сезон и выстроить конструктивную работу», - отметил вице-губернатор.

В ходе выступления председатель облизбиркома Игорь Сопов затронул тему формирования участковых избирательных комиссий. В ноябре 2023 года формированию подлежат 556 УИК Псковской области. Игорь Сопов призвал представителей политических партий подойти к этому вопросу щепетильно: «Обратите внимание на возраст членов участковых комиссий, когда предлагаете кандидатуры людей возраста 70+ лет. Они физически не могут дойти до заседания УИК и принимать участие в работе комиссии. Рассчитываем на вашу поддержку и понимание в этом вопросе».