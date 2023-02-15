В Пскове продолжается акция «Подари ребёнку книгу»

19:01, 15 февраля 2023, ПАИ

Псковское областное отделение Российского детского фонда продолжает благотворительную акцию «Подари ребёнку книгу», которая стартовала в конце января. Цель акции — собрать детскую и подростковую литературу для библиотек интернатных учреждений Псковской области.

К акции уже присоединились десятки жителей города, детские сады и организации. При их активном участии удалось собрать больше 100 современных красочных книжек со сказками, стихотворениями, рассказами. Все собранные книги будут переданы в библиотеки детских интернатных учреждений Псковской области.

Акция продлится до 24 февраля. Детский фонд призывает всех неравнодушных поделиться книжками с мальчиками и девочками из интернатов области. Передавать можно новые книги и книги, бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии (нерваные, неразрисованные). Ребята будут счастливы увидеть на полках школьных библиотек современные красочные книжки: детские детективы, фантастику, научно-популярную и художественную литературу, стихотворения, сказки.

Книги можно приносить в офис Детского фонда по адресу г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 2а, 1-й этаж, каб. 15. Режим работы — по будням с 08:00 до 18:00 без обеда. Более подробную информацию об акции можно получить по номерам телефонов 73-58-80, 8-911-697-68-45 или в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что благотворительная акция «Подари ребёнку книгу» проводится в рамках проекта «Центр развития» при поддержке правительства Псковской области. Цель проекта — содействие повышению уровня образования и самореализации воспитанников детских интернатных учреждений, а также популяризация чтения как одного из видов досуга.