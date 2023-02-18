Жители Пскова и Великих Лук потеряли почти миллион рублей из-за мошенников

09:54, 18 февраля 2023, ПАИ

Жители Пскова и Великих Лук доверились неизвестным лицам и лишились в общей сложности около 900 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким псковичам и великолучанам звонили незнакомцы, которые, в частности, предложили горожанам воспользоваться возможностью получения солидного заработка на одном из интернет-сайтов. Другим своим собеседникам мнимые банковские служащие настоятельно рекомендовали под предлогом предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов или списания денежных средств самим срочно получить кредиты и перевести деньги на указанные «безопасные счета».

К сожалению, ряд горожан поддались на эти и некоторые другие ухищрения мошенников и потеряли в итоге около 900 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённых уголовных дел.