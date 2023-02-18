Венгрия продолжает поддерживать экономические отношения с Россией

19:31, 18 февраля 2023, ПАИ

Венгрия не допустит, чтобы её втянули в конфликт на Украине, хотя сделать это будет нелегко, потому что в НАТО и Евросоюзе все за продолжение военных действий, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Венгрия будет поддерживать экономические отношения с Россией и предлагает своим союзникам делать то же самое, отметил Орбан.