600 подарков для Псковской дивизии собрали «жёны героев»

22:53, 18 февраля 2023, ПАИ

Насыщенный и продуктивный день сегодня прошёл в одном из пунктов помощи участникам СВО, сообщает группа «Помощь для своих 76 ДШД Псков ZOV».

«Девочки: Лена (фотограф), Люда, Катя (ателье «Дамочка»), Света, Юля — огромное вам спасибо за помощь, сделали из невозможного возможное», — благодарят участниц в сообществе.

Активистки отсортировали 600 подарочных наборов для военнообязанных участников СВО, а также отсняли часть фотопроекта «Жена героя».

«Также выражаем благодарность кондитерской «Миша» за вкусные подарки нашим ребятам», — подытожили в группе.