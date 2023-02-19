В Великих Луках убийца забыл на месте преступления паспорт

14:50, 19 февраля 2023, ПАИ

16 февраля в полицию Великих Лук поступило сообщение о трупе, спрятанном в хозпостройке во дворе частного дома. В сарае было спрятано тело 69-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего).

По предварительным данным, к преступлению причастен ранее судимый 32-летний местный житель, которого одинокий потерпевший пригласил к себе в дом вместе с его знакомой. Во время распития спиртного злоумышленник нанёс пенсионеру несколько ударов. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, мужчина перетащил тело потерпевшего в хозяйственную постройку и убрал следы своего пребывания в доме, после чего в спешке покинул жилище, забыв паспорт и обвинительное заключение по прежнему уголовному делу.

Предполагаемый злоумышленник задержан в процессуальном порядке. В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.