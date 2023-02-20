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Псковичи могут круглосуточно сдать анализы в перинатальном центре

Псковичи могут круглосуточно сдать анализы в Псковском клиническом перинатальном центре. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в лечебном учреждении.

Клинический анализ крови, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические исследования, исследования методом  ПЦР на различные инфекции — далеко не полный перечень исследований, которые предлагает Псковский клинический перинатальный центр. Особенно актуальны здесь те исследования, которые делаются будущим родителям.

«В нашей лаборатории можно провести первичное обследование по вопросам репродуктивной функции человека, - рассказывает заведующая клинико-диагностической лабораторией Татьяна Коротецкая. - Мужчины могут сдать у нас спермограмму 24 на 7 и получить ответ уже в течение двух часов».

Актуальным анализом является ХГЧ для подтверждения или исключения беременности. А у недавно родивших есть возможность проконтролировать билирубин малыша после выписки. Перинатальный центр – единственное в области учреждение, где результат этого анализа можно получить в течение нескольких минут. «На нашей аппаратуре этот анализ мы можем сделать из капли крови, взятой из пяточки или пальчика ребенка, - отмечает Татьяна Коротецкая. - А благодаря профессиональным качествам наших медсестер мы берем кровь из вены на биохимический анализ у детей любого возраста».

Все анализы можно сдать в любое время суток без предварительной записи. Все, что для этого понадобится, – документ, удостоверяющий личность. Его нужно предъявить на кассе платных услуг, а после – сразу на исследование. Результаты можно получить на руки или на электронную почту. Большинство из них будут готовы в течение двух часов.

Единственное исключение – биохимия у детей. Сделать ее специалисты готовы по предварительной записи по будням и в субботу, но необходимо записаться заранее. 

«Мы имеем возможность выполнять анализы для всех категорий граждан: это и женщины, и дети, и мужчины в рамках платных медицинских услуг», - говорит главный врач Псковского клинического перинатального центра Николай Красиков.

Всю необходимую информацию о том, какие исследования проводятся в лаборатории Псковского клинического перинатального центра, смотрите в группе «ВКонтакте» (https://vk.com/perinatal_pskov) и на сайте медучреждения.

Псковский клинический перинатальный центр. Реклама. www.pskovrody.ru.

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