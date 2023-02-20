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Культура

Конференция «Экскурсионная деятельность и туризм» пройдёт в ПсковГУ

V Национальная научно-практическая конференция «Экскурсионная деятельность и туризм: теория и практика» состоится на базе Псковского государственного университета 21-22 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Это ежегодное мероприятие соберет специалистов из различных областей: сферы образования и образовательных технологий, туриндустрии и гостевого сервиса, исполнительной власти и некоммерческих объединений, представителей коммерческих и общественных организаций.

Среди основных направлений работы конференции – историко-культурный туризм и организация туристических маршрутов, цифровизация и виртуальная реальность в туризме и многое другое.

22 февраля состоится круглый стол, посвященный памятникам из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО как ресурса развития туризма. Работа круглого стола организована службой управления объекта всемирного наследия ЮНЕСКО на площадке ПсковГУ (Псков, ул. Ленина, д. 2, ауд. 314).

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