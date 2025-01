«Морозный джаз горячих сердец» прозвучал в Пскове

21:46, 07 января 2025, ПАИ

Программу «Морозный джаз горячих сердец» представил квинтет «Невский джаз» и одна из самых востребованных джазовых вокалисток города, лауреат международных конкурсов Тоня Плетцер на сцене Псковской областной филармонии сегодня, 7 января. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В программу вошли любимые слушателями разных возрастов песни с празничным новогодним и рождественским настроением. Например, Let it snow и Jingle bells, Santa Klaus is coming to town и Happy new year, «Кабы не было зимы» и «Песенка про белых медведей», «Снежинка» и «Грустить не надо» и другие.