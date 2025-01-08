Праздник «Рождество начинается здесь» отметили в Пскове
Рождественские гулянья «Рождество начинается здесь» прошли в парке Строителей Пскова сегодня, 7 января. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
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Фото: Валерия Лагуткина. ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина. ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина. ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина. ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина. ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина. ПАИ
Для жителей и гостей города провели большое костюмированное шествие с колядками, праздничные гулянья, развлекательную и музыкальную программу коллективов Псковской области, а также розыгрыш подарков.
Кроме того, все желающие могли попробовать традиционную рождественскую кашу – сочиво – и принять участие в рождественском хороводе.
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