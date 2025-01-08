Три концерта органной музыки пройдут в Пскове в январе

11:25, 08 января 2025, ПАИ

Три концерта органной музыки пройдут в январе в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове (Плехановский посад, 64), сообщили ПАИ организаторы.

Первый из них под названием «Эпоха Баха и его современников» состоится в субботу, 11 января. Мероприятие начнётся в 17:00. На концерте со своей авторской программой выступит молодой петербуржский органист, студент третьего курса кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, лауреат и дипломант всероссийских и международных органных конкурсов Иван Мокшин.

Второй органный концерт под названием «Виртуозный орган» пройдёт в воскресенье, 19 января. Мероприятие начнётся в 17:00. На концерте выступит петербуржский органист выпускник кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных органных и фортепианных конкурсов Сергей Буслов.

Третий концерт органной музыки из цикла «Токката и фуга» состоится в субботу, 25 января. Мероприятие начнётся в 17:00. На концерте со своей оригинальной программой выступит петербуржская органистка Аннекирхе Александра Веткина.

Посетить концерты можно по пригласительным за пожертвования. Их можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Продолжительность концертов – от 60 до 70 минут без антракта. По вопросам о концертах можно обращаться по телефону (8 8112) 62-13-50.