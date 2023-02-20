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Общество

Глава Псковского отделения Сбера: Сейчас самое подходящее время для решения жилищных проблем

Фото: Олег Юшин

Сейчас самое подходящее время для решения жилищных проблем, заявил управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец на встрече с руководителями ведущих СМИ региона. Он отметил, что в стране продолжают действовать меры государственной поддержки и благодаря им по отдельным программам Сбера ставка по ипотечному кредиту начинается от 4,7% годовых, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.  

«Действует льготная ипотека. И во всех банках это 8% годовых, но Сбер, благодаря электронной регистрации, делает скидку в 0,3%, поэтому ставка по льготной ипотеке 7,7%», – отметил Владимир Компаниец. Семейную ипотеку банк предлагает по ставке 5,3% годовых. «IT-ипотека только набирает обороты, если говорить про наш регион. Первые кредиты мы уже выдаём и надеемся, что данный вид ипотеки будет набирать обороты», – подчеркнул управляющий.

По его словам, по итогам прошлого года Псковскому отделению Сбера удалось нарастить долю по ипотеке, несмотря на то что во втором квартале 2022 года ипотечный рынок замер, поскольку госпрограммы закончились или подходили к концу, а также были не ясны перспективы для застройщиков. Владимир Компаниец рассказал, что хорошо ипотечный рынок почувствовал себя во втором квартале прошлого года и по ряду показателей банку удалось выйти на те объёмы, которые были в 2021-м и в предыдущие годы.

В частности, за 12 месяцев прошлого года по льготной ипотеке было предоставлено кредитов на общую сумму свыше миллиарда рублей, а по семейной – 600 миллионов.

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