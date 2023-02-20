Более миллиона файлов обработали за год в Псковском Сбере для обучения искусственного интеллекта

16:48, 20 февраля 2023, ПАИ

В прошлом году специалисты Псковского отделения Сбера обработали более миллиона аудио, фото и видеофайлов для обучения искусственного интеллекта. Об этом рассказал управляющий отделением Владимир Компаниец на встрече с руководителями ведущих СМИ региона, передает корреспондент ПАИ.

По его словам, чтобы бот, голосовой помощник, начал распознавать речь, какие-то комментарии, снимки, его этому должен научить человек. «У нас большое количество людей сидят с наушниками и слушают некую человеческую речь, которая реально записана во время звонка на горячую линию. Они вбивают этот текст в компьютер, чтобы, когда в следующий раз человек позвонит с таким же вопросом на горячую линию, с ним уже смог разговаривать голосовой помощник», - пояснил Владимир Компаниец.



Он отметил, что в Псковском Сбере в таком отделе работают порядка 100 сотрудников. Всего таких пунктов по всей стране пять, и псковский по итогам прошлого года стал лучшим. «Мы смогли стать для других четырёх отделов наставниками, потому что опыт и развитие наших коллег уже настолько высоки, что мы можем помочь другим регионам. Теперь для развития и обучения привлекают псковичей», - заявил руководитель отделения.