Завтра Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию

20:44, 20 февраля 2023, ПАИ

Завтра, 21 февраля, президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, напоминает паблик «Псковская область».

Ожидается, что основной темой станет специальная военная операция на Украине. Также президент даст оценку происходящему на международной арене и уделит внимание вопросам дальнейшего развития России.

Согласно Конституции РФ, президент каждый год обращается к Федеральному Собранию – российскому парламенту, куда входят Госдума и Совет Федерации. В своём послании глава страны традиционно рассказывает об основных направлениях внутренней и внешней политики. При этом выступление адресовано не только законодательному органу власти, но и всем другим, а также обществу в целом.

После оглашения послания президент выпускает ряд поручений. А палаты Федерального Собрания принимают специальные постановления, направленные на их исполнение. Реализация послания президента – одна из важнейших задач Госдумы.

Трансляция мероприятия начнётся в 12:00 по мск.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал формальностью тот факт, что федеральные телеканалы выделили в сетке вещания на трансляцию только один час.

15 февраля стало известно, что Первый канал, «Россия 1» и НТВ внесли в сетку вещания послание президента России Федеральному Собранию.

В предыдущий раз послание Путина Федеральному Собранию состоялось 21 апреля 2021 года. В 2022 году Владимир Путин не обращался к Федеральному Собранию с традиционным посланием. Глава государства объяснил этот перерыв тем, что в 2022 году ситуация в стране и в мире развивалась очень динамично, поэтому было сложно «зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».