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Политика

Путин огласит сегодня послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию сегодня, 21 февраля, в 12:00. В нем, как ожидается, глава государства даст оценку специальной военной операции, международной ситуации, а также уделит внимание социальным и экономическим вопросам России, пишет РИА Новости.

Это будет первое послание с момента начала спецоперации. Президент обращается с ним ежегодно, но в прошлом году его не было, как и в 2017 году. Российский лидер в конце прошлого года объяснил, что динамика событий очень интенсивная, и нужно зафиксировать результаты, поэтому требуются дополнительные анализ и время, чтобы выступление было основательным и фундаментальным.

Традиционно на мероприятие приглашаются члены кабмина, депутаты и сенаторы, общественные деятели. В этом году будут и новые лица - участники спецоперации. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.

Смотреть трансляцию можно в эфирах телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и на медиаплатформе «Смотрим».

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