Псковские десантники продолжают выбивать силы ВСУ с позиций под Кременной
Псковские десантники продолжают вести бои под Кременной в зоне СВО. Видео опубликовано в телеграм-канале «Берислав.Новости/Херсонская область».
«Эксклюзивное видео, где псковские десантники в лесах под Кременной выбивают укронацистов с опорного пункта и закрепляются на новых позициях», - говорится в сообщении.
Также авторы видеозаписи добавили, что огневую поддержку оказывает БМП-2М с боевым модулем «Бережок».
Ранее было опубликовано похожее видео, на котором псковские десантники ведут перестрелку с врагом.
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