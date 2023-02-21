Псковские десантники продолжают выбивать силы ВСУ с позиций под Кременной

10:08, 21 февраля 2023, ПАИ

Псковские десантники продолжают вести бои под Кременной в зоне СВО. Видео опубликовано в телеграм-канале «Берислав.Новости/Херсонская область».

«Эксклюзивное видео, где псковские десантники в лесах под Кременной выбивают укронацистов с опорного пункта и закрепляются на новых позициях», - говорится в сообщении.

Также авторы видеозаписи добавили, что огневую поддержку оказывает БМП-2М с боевым модулем «Бережок».

Ранее было опубликовано похожее видео, на котором псковские десантники ведут перестрелку с врагом.