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Общество

ВИДЕО Псковские десантники ведут бои под Кременной

Десантники 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ ведут бои под Кременной в Луганской народной республике. Видео опубликовано в телеграм-канале «Канал специального назначения».

Видеозапись сопровождается текстом: «Десантники 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ под Кременной».

Ранее сообщалось, что псковским военнослужащим в зоне СВО доставили тонны гуманитарной помощи. Также 76-я дивизия получила бронированный автомобиль «Тигр».

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ВИДЕО Псковские десантники ведут бои под Кременной

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