ВИДЕО Псковские десантники ведут бои под Кременной
Десантники 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ ведут бои под Кременной в Луганской народной республике. Видео опубликовано в телеграм-канале «Канал специального назначения».
Видеозапись сопровождается текстом: «Десантники 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ под Кременной».
Ранее сообщалось, что псковским военнослужащим в зоне СВО доставили тонны гуманитарной помощи. Также 76-я дивизия получила бронированный автомобиль «Тигр».
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