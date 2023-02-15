ВИДЕО Псковские десантники ведут бои под Кременной

16:06, 15 февраля 2023, ПАИ

Десантники 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ ведут бои под Кременной в Луганской народной республике. Видео опубликовано в телеграм-канале «Канал специального назначения».

Видеозапись сопровождается текстом: «Десантники 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ под Кременной».

Ранее сообщалось, что псковским военнослужащим в зоне СВО доставили тонны гуманитарной помощи. Также 76-я дивизия получила бронированный автомобиль «Тигр».