Замедление роста цен на колбасу и сыр отмечено в Псковской области

10:49, 21 февраля 2023, ПАИ

Годовая инфляция уменьшилась до 11,2% в Псковской области в январе 2023 года. Это ниже значения по Северо-Западному федеральному округу (11,9%) и по России в целом (11,8%). Замедление инфляции в регионе связано в том числе с расширением предложения отдельных продовольственных товаров и сокращением издержек производителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Центрального банка по Псковской области.

Снижение цен на зерно, сою, витамины и увеличение объема производства комбикормов повлияло на динамику стоимости мясных и молочных продуктов. Произошел рост объемов производства этих товаров в целом по стране, что увеличило предложение мясной продукции в январе и отразилось на замедлении годового роста цен на вареную колбасу, мясной фарш, сосиски и сардельки.

Кроме того, благодаря реализации инвестиционных проектов по модернизации ферм и улучшению рациона скота повысились объемы производства молока. В результате выросло предложение молочной продукции, в том числе сыра и сливочного масла, что обусловило замедление годового роста цен на них.

Дополнительное влияние на производителей продовольствия оказали государственные меры поддержки животноводческой отрасли, отметили в финансовом учреждении. А именно: предоставление льготных кредитов и ограничение экспорта соевых бобов, продукт переработки которых (соевый шрот) используется при производстве кормов.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в регионе в январе также снизился и составил 13,9%. В основном это вызвано замедлением роста цен на новые легковые автомобили и бензин.

Годовой темп прироста цен на услуги в регионе в январе 2023 года уменьшился до 11,1%, на что повлияло замедление роста стоимости услуг пассажирского транспорта.

По прогнозу банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024-м.

Ранее сообщалось, что значительнее всего в Псковской области подорожали соль, бананы, сухофрукты и кофе.