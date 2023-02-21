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Политика

Законопроект о преобразовании в округ ещё одного района поступил в областное Собрание

Инициативу Локнянского района о преобразовании в муниципальный округ депутаты областного Собрания смогут рассмотреть на февральской сессии вместе с поступившим ранее пакетом законопроектов о реформе в шести муниципалитетах. Документ поступил в областной парламент, его внёс губернатор Михаил Ведерников. Основанием для разработки законопроекта стало обращение Собрания депутатов Локнянского района и главы муниципального образования Нины Степановой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба областного Собрания депутатов

«Это уже седьмой законопроект о преобразовании в муниципальный округ. И это, конечно, радует. Люди хотят что-то попробовать, решаются, стремятся к чему-то новому, не боятся реформ», - констатировал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов и отдельно подчеркнул, что сам процесс был бы невозможен без решения жителей района.

Депутат обратил внимание, что в соседней Новгородской области, чей опыт псковичи изучили при подготовке муниципальной реформы, с 2020 года на равных существует две формы управления: четыре муниципальных округа и 17 районов, областная столица имеет статус городского округа.

«Сами жители вправе определить, какая форма управления больше подходит той или иной территории. Можно оставить прежнюю, можно прийти к преобразованиям – каждый должен сам для себя решить, и времени для этого достаточно. Но я всё-таки верю, что постепенно мы все перейдём к муниципальным округам. Мне кажется, это более современная и более востребованная сегодня форма управления», - добавил Алексей Севастьянов.

Как и в поступивших ранее документах о реформе в шести муниципалитетах, законопроект о преобразовании в округ Локнянского района содержит перечень населённых пунктов, информацию о границах территории, подробно описанных в приложении. Четыре поселения с принятием закона утратят статус отдельных муниципальных образований. Административным центром округа станет рабочий посёлок Локня.

Напомним, первопроходцами муниципальной реформы ранее решили стать Пыталовский, Струго-Красненский, Печорский, Опочецкий, Невельский и Красногородский районы. Все семь законопроектов областное Собрание рассмотрит 28 февраля на очередной сессии.

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