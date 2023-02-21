Путин заявил, что выступает с посланием в сложное для России время
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что выступает в «сложное и рубежное для России время, период кардинальных перемен во всем мире».
Говоря о спецоперации, глава государства сообщил, что «шаг за шагом аккуратно и последовательно» задачи будут решаться, передает РИА Новости.
«Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами, - заявил Путин. - Западные страны натаскивали офицеров украинских нацбатальонов и поставляли оружие, Киев до спецоперации вел переговоры с Западом о поставках вооружений. Киев при этом не решал проблемы Донбасса, а просто тянул время, совершал политические убийства и издевался над верующими».
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