Путин заявил, что выступает с посланием в сложное для России время

12:16, 21 февраля 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что выступает в «сложное и рубежное для России время, период кардинальных перемен во всем мире».

Говоря о спецоперации, глава государства сообщил, что «шаг за шагом аккуратно и последовательно» задачи будут решаться, передает РИА Новости.

«Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами, - заявил Путин. - Западные страны натаскивали офицеров украинских нацбатальонов и поставляли оружие, Киев до спецоперации вел переговоры с Западом о поставках вооружений. Киев при этом не решал проблемы Донбасса, а просто тянул время, совершал политические убийства и издевался над верующими».