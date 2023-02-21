Путин: Запад развязал войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить
Украина порабощена Западом, заявил во время оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.
«Это Запад развязал войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Мы защищаем свой дом и жизни людей, а цель Запада - безграничная власть», - сказал президент, передает РИА Новости.
«Россия была открыта к конструктивному диалогу с Западом и много лет предлагала работать над совместной системой безопасности, - отметил Путин. - Запад при этом готовил порабощенную Украину к большой войне и сегодня признается в этом».
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