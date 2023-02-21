Россия не воюет с народом Украины – Путин
Россия не воюет с народом Украины, он стал заложником киевского режима, сказал президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля.
На кону стоят триллионы долларов и возможность и дальше обкрадывать всех, насаждая тоталитарные принципы, продолжил Путин.
«Запад потратил на военную помощь Украине уже $150 млрд, поток денег не уменьшается. В мире никто не забыл, что это Запад «выпустил джинна из бутылки». О людях на Украине не думали. Их готовили на заклание. И в конце концов превратили в расходный материал. Запад десятилетиями разрушал Украину. Итог – бедность и деградация», - цитирует главу государства РИА Новости.
Чем более дальнобойные системы будут поступать Украине, тем дальше мы будем отодвигать угрозу, заявил Путин.
«Победить Россию на поле боя невозможно», - добавил он.
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