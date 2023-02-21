Президент России пообещал «ответственность по закону» для предателей

12:39, 21 февраля 2023, ПАИ

Те, кто встал на путь национал-предательства, понесут ответственность по закону, но охоты на ведьм не будет, пообещал президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля.

Абсолютное большинство граждан РФ поддержали спецоперацию, убежден президент.

Владимир Путин поблагодарил весь народ России за мужество и решимость, а всех российских бойцов - за героизм. Он попросил прощения, что не может перечислить все подразделения.