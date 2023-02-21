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Экономика

Почти 17 тысяч тонн молока произвели в Псковской области за январь

20 тысяч тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 16,7 тысячи тонн молока, 5,9 млн штук яиц произвели в хозяйствах всех категорий Псковской области за январь 2023 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

По сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 11,2%, производство яиц – на 0,4%, производство молока выросло на 5,4%.

Фото: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области

В структуре производства скота и птицы, молока и яиц наибольший удельный вес приходится на сельскохозяйственные организации – соответственно 98,8%, 86,7% и 54%.

Численность основных видов скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на конец января 2023 года составила: крупного рогатого скота – 61,2 тысячи голов, в том числе коров – 31,4 тысячи, а также свиней – 1395,9 тысячи; овец и коз – 27,3 тысячи голов.

По сравнению с аналогичной датой предыдущего года на 7,1% сократилось поголовье овец и коз, на 0,3% увеличилось поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров – на 3,6%. Свиней стало на 26,1% больше.

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