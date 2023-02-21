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Общество

Развитие внутреннего туризма обсуждают на конференции в ПсковГУ

Пятая Национальная научно-практическая конференция «Экскурсионная деятельность и туризм: теория и практика» стартовала на базе Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

В числе участников мероприятия - представители сферы туризма, образовательных организаций, органов исполнительной власти и подведомственных им организаций, некоммерческих объединений, общественных организаций, коммерческих предприятий, работники отрасли и социальные партнёры.

В течение двух дней, 21 и 22 февраля, эксперты обсудят презентации лучших практик, чтобы сформировать новые формы взаимодействия в сфере туризма, продвигать проекты и стратегические инициативы как в регионе, так и на всей территории России в области внутреннего и въездного туризма. Одной из тем конференции станет детский туризм.

Гости конференции - руководитель комитета по детскому и семейному туризму РСТ Олеся Калачева и учредитель Ассоциации экскурсоводов и гидов Нижегородской области, директор учебного центра подготовки экскурсоводов «Просвещение», член общества «Нижегородский краевед» Александра Шарова. В оргкомитет конференции войдёт член комитета по детскому и семейному туризму РСТ, руководитель рабочей группы по сотрудничеству с ассоциациями гидов Светлана Баранова.

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