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Политика

Александр Козловский: Главный смысл президентского послания в том, что победить Россию невозможно

 

Депутат Госдумы Александр Козловский. Фото ПАИ

«Сильный и мотивирующий документ, главная мысль которого: «Победить Россию невозможно»!», - так охарактеризовал сегодняшнее послание президента России Федеральному Собранию депутат Госдумы Александр Козловский.

«Земляки, я бы хотел обратить ваше внимание на несколько важных моментов.  Поддержка участников СВО и их семей. Специальная военная операция – приоритет и вызов сегодняшнего времени. Мы должны помогать не только нашим военнослужащим, но и окружать заботой и вниманием их родных и близких людей, незамедлительно откликаться ни их нужны сразу. Об этом прямо заявил Президент. Здесь мне хочется поблагодарить жителей Псковщины, которые искренне помогают в сборе гумпомощи для СВО и поддерживают семьи военных. Недавний пример – великолукские студенты помогли семье мобилизованного поколоть и сложить дрова. Мы все сейчас объединены общей идеей – «всё для СВО», - сообщил ПАИ Александр Козловский.

«Президент призвал наших предпринимателей быть со своей Родиной и работать для соотечественников. Упор на развитие собственной промышленности и производства создадут прочный фундамент для развития экономики. Российские капиталы должны оставаться в стране и работать в её интересах. Такой подход позволит не только открывать новые предприятия и создавать рабочие места, но и делать жизнь комфортной. При этом внимание в равной степени будет уделяться крупным и малым городам, деревням и поселкам: появится возможность развивать в них туризм, создавать в зоны отдыха и не только.

Со своей стороны могу сказать, что как секретарь регионального отделения «Единой России» и депутат Государственной Думы сделаю все зависящее от меня, чтобы помочь стране выполнить задачи, которые сегодня обозначил Владимир Владимирович Путин», - отметил депутат.

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