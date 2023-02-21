Лесозавод «Судома» вступил в Ассоциацию деревянного домостроения

00:18, 22 февраля 2023, ПАИ

Лесозавод «Судома» (пгт Дедовичи, Псковская область), входящий в состав лесопромышленного комплекса SHELON, вступил в Ассоциацию деревянного домостроения. Предприятие будет интегрировано в ключевые направления деятельности профессионального объединения: развитие рынка деревянного домостроения, обеспечение его устойчивого роста, улучшение условий ведения бизнеса. Об этом сообщили на предприятии.

«Вступление в ассоциацию — это отличная возможность для обмена экспертизой и лучшими практиками в области деревянного домостроения. В составе рабочих групп объединения мы будем представлять интересы производителей строительных и отделочных материалов из древесины. Накопленный опыт высокотехнологичного производства и взаимодействие с участниками ассоциации позволят нам подготовить предложения для популяризации современных деревянных конструкций среди девелоперов, архитекторов и строителей, а также рекомендовать участникам рынка новые технологичные решения», — прокомментировал генеральный директор лесозавода «Судома» Василий Калиниченко.

Ассоциация деревянного домостроения — стратегический отраслевой союз строительных компаний, производителей и поставщиков материалов, архитектурных бюро, вузов и экспертов в области строительства и древесины. Сегодня в ассоциации состоит более 80 компаний. Рабочие группы объединения вовлечены в деятельность государственных структур, работают с органами местного управления, сотрудничают с комитетами по физкультуре и спорту, сельскому хозяйству, МЧС и другими ведомствами. В ассоциации действует рейтинговая аккредитация деревянного домостроения. Её может пройти каждый участник объединения, чтобы получить экспертную оценку по трём параметрам — надёжности, качества и репутации. Система позволяет выявить на рынке компании, которые ответственно относятся к качеству услуг в области деревянного домостроения и имеют надёжную финансовую базу. Аккредитованные компании размещаются в реестре рекомендованных предприятий. В перспективе этот инструмент позволит вывести на рынок конкретные показатели и единую методику оценки характеристик дома, актуальных для потребителя.