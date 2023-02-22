Двух жителей Великих Лук будут судить за кражу водки

16:25, 22 февраля 2023, ПАИ

Двух жителей Великих Лук, подозреваемых в грабеже, задержали полицейские. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, двое мужчин похитили из магазина на Октябрьском проспекте несколько бутылок водки и попытались скрыться. Подозреваемых задержали в кратчайшие сроки. Ими оказались два 36-летних безработных брата. Ранее великолучане уже были судимы, в том числе за кражи и грабежи.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Грабеж» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В настоящее время проводится расследование.