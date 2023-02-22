Пскович получил штраф за оплату покупок чужой картой

17:26, 22 февраля 2023, ПАИ

Пскович получил штраф за использование чужой банковской карты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Пскова.

В судебном заседании установлено, что 1 августа 2022 года 47-летний ранее судимый мужчина воспользовался чужой банковской картой, оплатив товары в магазине бесконтактным способом. Потерпевшему был причинен ущерб на сумму 2 629,92 рубля.

Псковский городской суд назначил мужчине наказание в виде штрафа. Приговор суда в законную силу пока не вступил.