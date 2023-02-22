Пскович похитил бытовую химию из магазина на улице Труда

17:52, 22 февраля 2023, ПАИ

Росгвардия задержала мужчину, который похитил бытовую химию из магазина на улице Труда в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Дежурному отделу вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 34-летнего псковича, который украл из торгового зала бытовую химию.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.