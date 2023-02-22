Антон Минаков рассказал о помощи ЛДПР «швейбатам»

18:12, 22 февраля 2023, ПАИ

О помощи российским военнослужащим рассказал руководитель фракции ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков во время прямого эфира марафона в поддержку бойцов СВО на «Первом Псковском».

«Мы оказываем поддержку участникам СВО с первых дней. В декабре я лично побывал в ЛНР, мы передали гуманитарные грузы. И сейчас, во время марафона, я от себя лично оказал помощь через QR-код», — поделился он.

Антон Минаков также отметил, что партия отказывает помощь так называемым «швейбатам». «Это коллективы, которые объединяются и регулярно несколько часов своего свободного времени уделяют тому, чтобы сшить бойцам балаклавы, варежки, носки. Они нуждаются в тканях, шерсти», — пояснил руководитель фракции ЛДПР.

В преддверии 23 Февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт провёл сбор средств в рамках акции «Всё для победы». На эти деньги будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Один такой комплект стоит порядка 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму можно по QR-коду.