Галина Невалённая — об участниках СВО: Они чувствуют крепкий тыл

18:22, 22 февраля 2023, ПАИ

О поддержке российских военнослужащих медиками рассказала главный врач Псковской городской поликлиники, депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая во время прямого эфира марафона в поддержку российских военнослужащих на «Первом Псковском».

По её словам, сотрудники Псковской городской поликлиники присоединились к акции «Солдатская посылка». «Мы собирали посылки к чаю, в каждую положили стихи и пожелания детей. Эта акция объединила всех. У нас тоже работают солдатские жёны. Им оказывается поддержка, потому что важно бывает просто сказать доброе слово. До слёз бывает приятно, когда их мужья возвращаются в отпуска. Они [мужья. — Прим. ред.] чувствуют, что у них есть крепкий тыл», — поделилась главный врач.

В преддверии 23 Февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт проводит сбор средств в рамках акции «Всё для победы». На эти деньги будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Один такой комплект стоит порядка 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму можно по QR-коду.